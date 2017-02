Verkehr in Kardorf und Merten

08.02.2017 Bornheim-Kardorf/ Merten. Bornheimer Bürger fordern vom Rhein-Sieg-Kreis, die Verbindung zwischen Kardorf und Merten nach dem Umbau wieder freizugeben. Bereits seit April 2014 ist der Abschnitt bis zur Altenberger Gasse auf Beschluss der Unfallkommission gesperrt.

Bald ein Jahr ist es her, dass der Rhein-Sieg-Kreis die Kreuzung von Schubertstraße (K 33), Schulstraße und Offenbachstraße umgebaut hat, um sie verkehrssicherer zu machen. Doch nach wie vor ist die Schulstraße zwischen Merten und Kardorf auf dem Teilstück bis zur Altenberger Gasse gesperrt.

Für Anwohnerin Evelyn Geupel ist das unverständlich – erst recht, wo nun auch die Kindertagesstätte an der Schulstraße erweitert werde (der GA berichtete) und somit bald mehr Eltern ihre Kinder zur Betreuung brächten, sei die Öffnung erforderlich, findet sie. „Es ist schön, dass mehr Kinder aufgenommen werden, aber die kommen da gar nicht hin“, spitzt Geupel es zu. Denn die Begebenheiten vor Ort seien eng. „Die Schulstraße hat zum Teil noch nicht mal einen richtigen Gehweg.“

Der weiße Streifen, der diesen markiere, werde oft zugeparkt. Zudem seien die Anlieger genervt durch den Verkehr, der wegen der Sperrung der Schulstraße durchs Dorf rolle, sagt die Kardorferin. Insbesondere zu den neu entstehenden Häusern an der Altenberger Gasse müssten ja auch Laster und Handwerkerautos vordringen.

Das Durchfahrtsverbot auf dem Teilstück der Schulstraße hatte der Rhein-Sieg-Kreis auferlegt, weil sich die an einer Steigung gelegene Kreuzung zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt hatte: Allein zwischen 2009 und 2016 krachte es dort nach Angaben der Stadt Bornheim zwölf Mal.

Indem der Kreis Ende März 2016 eine Einengung auf der Seite zur Schulstraße zurückbaute und stattdessen eine solche auf der Seite zur Offenbachstraße hin errichtete, sollte die Situation entschärft werden. Denn während eine Mittelinsel dazu dient, dass bergab rollende Fahrer ihr Tempo drosseln, soll die neue Verengung den Verkehr bergauf bremsen.

Experten planen fürs Frühjahr eine Ortsbesichtigung

Ursprünglich hatte man in Bornheim gehofft, dass durch die Entschärfung der Unfallstelle die Sperrung der Schulstraße hinfällig würde. Als der Kreis diese aber auch nach den Bauarbeiten nicht frei gab, kam Unmut auf. Bürgermeister Wolfgang Henseler nannte es einen „Schildbürgerstreich“, die Ortsvorsteher von Merten und Kardorf forderten die Öffnung der Straße, und der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragte den Bürgermeister einstimmig, beim Kreis auf die Aufhebung der Sperrung hinzuwirken.

Doch nach wie vor ist die Straße dicht. Die Stadt sei zu dem Thema weiterhin in Gesprächen mit dem Kreis, sagt Bürgermeister Wolfgang Henseler. Dabei gehe es auch um „konzeptionelle Überlegungen“, wie die Unfallgefahr an der Kreuzung reduziert werden könne. Denn: „Noch ist die Kreuzung nicht so, dass wir Unfälle vermeiden“, verweist er auf die Kollision eines Rennradfahrers mit einem Rollerfahrer, der die Schulstraße am Silvestertag offenbar verbotenerweise genutzt hatte.

„Ich würde mir da eine etwas konstruktivere Mitarbeit des Kreises wünschen“, übt Henseler Kritik. „Einfach zu sagen, wir sperren die Straße“, das reiche nicht. Wenn das die gängige Verfahrensweise sei, müssten künftig auch Teile der L 183 n an der Porta-Kreuzung gesperrt werden, so Henseler. Dort laufen nach mehreren Kollisionen wie berichtet Ermittlungen, ob es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt.

Eine Lösung für die Schulstraßen-Kreuzung sei auch mittelfristig nötig, betont Henseler, „wenn das Baugebiet Mertener Mühle kommt“. Zudem stünden 2018 die Kanalarbeiten in der Lindenstraße an, die eine Öffnung der Schulstraße noch wichtiger machten. „Derzeit laufen die Überlegungen, ob wir dann an der Kreuzung eine Ampelanlage installieren“, sagt Henseler.

Aber auch die Vorschläge, die Kardorfs Ortsvorsteher Herbert Gatz vergangenes Jahr eingebracht hatte, seien Bestandteil der Überlegungen. „Ich werde da nicht locker lassen“, betont Gatz, der mit Altbürgermeister Wilfried Henseler bereits das Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister gesucht hat und unter anderem anregt, das Mertener Ortsschild zu versetzen, um den aus Rösberg kommenden Verkehr früher auf Tempo 50 hinzuweisen.

Auf Anfrage des General-Anzeigers erinnert Kreissprecherin Rita Lorenz daran, dass der Straßenabschnitt schon im April 2014 auf Beschluss der Unfallkommission gesperrt wurde. 2016 sei dann der Umbau der Kreuzung erfolgt. Schließlich sei die Stadt Bornheim von ihrer Zustimmung zur Sperrung abgerückt, so Lorenz.

Zuletzt hat es nach Angaben der Kreisverwaltung im Juli 2016 ein Gespräch mit der Stadt gegeben. Diese müsse nun Vorschläge zur Entschärfung der Kreuzung vorlegen. Denn: Solange der Bereich eine Unfallhäufungsstelle sei, bleibe der Straßenabschnitt gesperrt. Zugleich wies Lorenz darauf hin, dass sich die Experten die Stelle im Frühjahr nochmals anschauen wollten, ob sich die Situation nicht doch verbessert habe. Lorenz: „Die Sperrung ist nicht endgültig.“

Zumindest eine „deutliche Verbesserung“ der Verkehrssituation werde sich aber schon in fünf Wochen einstellen, wenn die Kanalarbeiten in der Jennerstraße endeten, sagt Bürgermeister Henseler: „Dann ist Kardorf nicht mehr in zwei Himmelsrichtungen, sondern nur noch in eine gesperrt.“ Das heiße aber natürlich auch wieder mehr Verkehr, da viele die Linden- und Jennerstraße über Hemmerich als Verbindung nach Weilerswist-Metternich nutzten. Mit Blick auf die wachsende Zahl an Kitakindern an der Schulstraße will Henseler den Hinweis, dass der Gehweg oft zugeparkt werde, aufnehmen. Die Verwaltung werde dies künftig stärker kontrollieren. (Antje Jagodzinski, Christoph Meurer)