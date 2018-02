Bornheim. In Bornheim-Roisdorf ist unbemerkt ein schwarzer BMW gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und gibt Tipps, wie sich Halter von Wagen mit schlüssellosen Zugangssystemen schützen können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2018

Ohne das Auto mit Kraftaufwand aufbrechen zu müssen, haben bislang unbekannte Täter einen geparkten BMW X6 in Bornheim-Roisdorf gestohlen. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge zwischen Sonntagabend, 23.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr.

Der Wagen mit Siegburger Kennzeichen war im Maarpfad abgestellt, als die Täter den schwarzen BMW, der mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet ist, wegfuhren. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Verdächtigen ein spezielles Gerät, welches die Funksignale der Schlüssel einfängt und an die Fahrzeugelektronik weitergibt. Somit könnten Wagen mit diesem sogenannten Keyless-Go- oder Keyless-Entry-System geräuschlos geöffnet und auch gestartet werden. Die Wegfahrt sei demnach problemlos möglich, auch wenn die Verbindung zwischen Fahrzeug und Schlüsselsignal abreißt.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang einige Tipps, die Halter von solchen Fahrzeugen beachten können. Besitzer sollten die Autoschlüssel nicht in der Nähe des abgestellten Fahrzeugs aufbewahren. In einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung seien die Schlüssel sicher aufgehoben, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Auch Schlüsseletuis mit einer Folie, die die von dem Schlüssel ausgehenden Funksignale abschirmt, könnten das Überbrücken der Signale von außen verhindern.