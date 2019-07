Projektwoche in der Grundschule

Die jungen Köche üben sich in der Kunst des Jonglierens.

Manege frei: Die Panzerknacker treten in Waldorf auf.

Bornheim-Waldorf. „Manege frei“ hieß es während der Projektwoche an der Waldorfer Nikolaus-Schule. Eine Woche lang hatten sich die rund 230 Schüler im Rahmen ihrer Projektwoche gemeinsam mit dem Team des „Kölner Spielecirkus“ jahrgangsübergreifend auf den großen Tag vorbereitet.

Von Sonja Weber, 08.07.2019

Akrobaten, Jongleure und Clowns gehören zu einem echten Zirkus dazu. Normalerweise sind es professionelle Artisten, die ihre lange einstudierten Kunststücke vor Publikum vorführen. Nicht so im Zirkus „Nikolo Fantastiko“, der am Samstag zu drei Vorstellungen in die Waldorfer Nikolausschule lockte.

Dort stiegen die Grundschulkinder höchstselbst in die Manege und begeisterten mit ihren mutigen Darbietungen Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde. Eine Woche lang hatten sich die rund 230 Schüler im Rahmen ihrer Projektwoche gemeinsam mit dem Team des „Kölner Spielecirkus“ jahrgangsübergreifend auf den großen Tag vorbereitet.

Am ersten Tag stand für die Lehrer eine Fortbildung durch den Spielecirkus auf dem Programm. Im Laufe der Woche durften die Schüler dann herausfinden, ob sie ihr Publikum lieber als Clown zum Lachen bringen oder als Akrobat oder Jongleur in Erstaunen versetzten wollten.

Viele Helfer bei der Projektwoche

So ließen die als Köche verkleideten Jongleure ihre Teller auf dünnen Stäben Kreisen und servierten den Besuchern lieber „Fang-Kuchen“ als „Pfannkuchen“. Die „Panzerknacker“ bewiesen mit ihren Kunststücken auf der Leiter ebenso viel Mut wie die „Pyramidenbauer“, während die Clowns mit ihren Späßen ganz in ihrem Element waren.

„Unser pädagogischer Schwerpunkt liegt darin, dass wir jedem Schüler ein Erfolgserlebnis vermitteln wollen“, erklärt Schulleiterin Petra Domscheit. „Mit dem Zirkus-Projektwoche unterstützen wir die Kinder nicht nur in ihrer motorischen und körperlichen Entwicklung, sondern auch in ihrer sozialen und individuellen Persönlichkeitsentwicklung.“

Federführend geplant und koordiniert wurde die Zirkuswoche von den Lehrerinnen Tanja Schröder und Stefanie Scholz sowie der Schulpflegschaftsvorsitzenden Katrin Gebauer. Auch der Förderverein brachte sich ein. Viele Eltern nahmen sich die Zeit, das Kollegium zu unterstützen. Finanziert wurde das Projekt aus den Erträgen des Sponsorenlaufs, der im Juni stattgefunden hatte.

„Zirkus“ gibt es an der Waldorfer Grundschule übrigens nur alle vier Jahre. „Damit jedes Kind im Laufe seiner Grundschulzeit einmal in den Genuss kommt“, so Schulleiterin Petra Domscheit.