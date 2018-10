Theater-Verein „Edelweiß“

Weitere Aufführungen des Stücks sind jeweils samstags, 20. und 27. Oktober, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr), sowie sonntags, 21. und 28. Oktober, 17 Uhr (15.30 Uhr, Kaffee und Kuchen; 16 Uhr, Einlass), in der Mehrzweckhalle in der ehemaligen Grundschule (heute Kindergarten), Römerstraße 5 a in Widdig, zu sehen. Erwachsene zahlen elf Euro Eintritt, Kinder sechs Euro.

Karten werden in Hersel bei Schreibwaren Classen, Rheinstraße 148, und im Haarstudio Karin, Rheinstraße 71, sowie in Widdig bei Hanni Willerscheid, Römerstraße 37, 0 22 36/23 71, und Monika Hemmersbach, Lichtweg 30, 0 22 36/3 74 98 05, verkauft. Mehr im Internet unter www.theater-verein-edelweiss.de oder per E-Mail an info@theater-verein-edelweiss.de.