Bornheim. Bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend sind in Bornheim zwei Personen leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2018

Am Mittwochabend sind bei einem Unfall in Bornheim zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 18 Uhr zu einem Auffahrunfall auf dem Rankenberg. Dabei entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Strecke musste zwischenzeitlich vollständig gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache ist bislang nichts bekannt.