Erstmals "Fridays for Future" in Bornheim

Bornheim. Zum ersten Mal findet die Klimaprotestbewegung "Fridays for Future" auch im Vorgebirge statt. Trotz Ferien haben sich unter dem Motto "Wir streiken, bis ihr handelt" an diesem Freitag seit 11.30 Uhr rund 100 Schüler, aber auch einige Studenten und Ältere, auf dem Peter-Fryns-Platz in Bornheim versammelt.

Von Susanne Träupmann, 26.07.2019

Noch bis 16 Uhr soll die Kundgebung dauern, zu der auch ein Demonstrationszug durch die Bornheimer Innenstadt zum Rathaus gehört. Dazu nehmen die Klimaschützer den Weg über die Königstraße, die Secundastraße, Herderstraße und Adenauerallee zum Rathausparkplatz. Dementsprechend kann es laut Polizei zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Organisation liegt bei der Anfang des Monats gegründeten "Fridays for Future"- Ortsgruppe Bornheim/Alfter um deren Sprecherinnen Annabelle Ginster und Leonie Maurer. Gruppen aus der Region sind zur Unterstützung angereist. In Sprechchören wurden Großkonzerne kritisiert, die "unsere Umwelt für 'nen Batzen Geld zerstören". Die Demonstranten forderten einen verstärkten Ausbau von Fahrradwegen, besseren Öffentlichen Personennahverkehr, günstigere Tarife und eine ehrliche Thematisierung des Klimawandels. "Wir wollen absolute Transparenz und eine faktensichere Aufarbeitung für alle Bürger", forderte Maurer.