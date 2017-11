Zeugen gesucht

Bornheim. Ein Rollerfahrer stieß am Mittwochabend mit einem Taxifahrer zusammen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Motorroller auf die Gegenfahrbahn. Er wurde schwer verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.11.2017

In Bornheim-Sechtem hat sich am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der Breslauer Straße ein Unfall ereignet. Auf der Fahrbahn Richtung Bahnhofstraße waren laut Polizeiangaben zwei Autos zum Stehen gekommen, weil vor ihnen ein Autofahrer nach links in die Ophofstraße einbiegen wollte.

Ein Rollerfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung nach Merten. Auf Höhe der Openhofstraße geriet der 59-Jährige aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem Taxi zusammen, das wegen des Abbiegevorgangs des Autos vor ihm auf der Breslauer Straße stand. Der Rollerfahrer fuhr nach der Kollision noch ein Stück weiter, geriet ins Schlingern und fiel hin.

Der 59-Jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit den Unfallhergang. Sie prüft, ob das Auto, das auf die Openhofstraße abbiegen wollte, den Unfall verursacht haben könnte. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Auskunft über das abbiegende Auto geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkomissariat 2 unter 0228/15-0 entgegen.