Starke Rauchentwicklung über dem Rhein

In der Gartenstraße in Bornheim ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen.

Bornheim. Zu einem Brand ist es am späten Mittwochabend in Bornheim gekommen. Zwei Roller fingen vor einem Wohnhaus Feuer. Die starke Rauchentwicklung war auch auf der anderen Rheinseite zu sehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2017

Zwei nebeneinander stehende Roller vor einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Bornheim-Hersel haben am späten Mittwochabend Feuer gefangen. Beide standen beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses konnten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Zwei Anwohner haben Rauch eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot zum Brandort aus, alarmiert wurde auch über die Sirenen im Stadtgebiet.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden die Hauswand und die darüberliegenden Balkone zum Teil schwer beschädigt. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr aber weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aufgrund des Feuers kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die auch von der anderen Rheinseite aus noch zu sehen war.