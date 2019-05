Tourismus in der Region

BORNHEIM/MECKENHEIM. Die 124 Kilometer lange Rheinische Apfelroute wurde am Wochenende offiziell eröffnet. Eigens aus Düsseldorf angereist war Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW.

Von Ralf Palm, 19.05.2019

Jetzt ist es offiziell: Die 124 Kilometer lange Rheinische Apfelroute ist eröffnet. Die offiziellen Akte gingen am Samstag auf dem Biohof Bursch in Bornheim-Waldorf und am Sonntag auf dem Kirchplatz in Meckenheim über die Bühne. Nach dem offiziellen Durchschneiden des Bandes auf dem Biohof und der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Rhein-Voreifel Touristik e.V., Rolf Schumacher, setzte sich die regionale und überregionale Politprominenz aufs Fahrrad und demonstrierte ihre Kondition auf den Wegen rund um den Biohof Bursch.

Eigens aus Düsseldorf angereist war Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. In seiner Eröffnungsrede verwies er auf die Bedeutung der Region als eine der größten Obstanbaugebiete im Herzen Europas. Sein Loblied auf den rheinischen Apfel: „An apple a day keeps the doctor away.“ (Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern).

Rolf Schumacher, der in seiner Doppelrolle auch als Bürgermeister der Gemeinde Alfter anwesend war, zeigte sich begeistert: „Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und bin schon Teilstrecken der neuen Apfelroute gefahren. Dieses Projekt kombiniert die Themen Freizeit, Tourismus und die Selbstvermarktung der regionalen Landwirte perfekt miteinander.“ Und auch Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler lobte die vielen Helfer, die die Realisierung der neuen Radstrecke möglich gemacht haben. „Wir wollen jetzt natürlich viele Menschen erreichen, die die Apfelroute nutzen.“

Um das drittgrößte Obst- und Gemüseanbaugebiet Deutschlands nicht nur auf dem Fahrrad zu erleben, gibt es auf der Strecke zahlreiche Stationen in Form von Hofläden, Hofcafés, Restaurants und Beherbergungsbetrieben zu entdecken. Dazu gehört auch Brennerei Brauweiler in Meckenheim-Altendorf. Ziel der Rheinischen Apfelroute ist es, die Gäste in die Hofläden der Region zu führen.“ Für die Gäste hatte Baumann noch eine gute Nachricht nach Bornheim-Waldorf mitgebracht: Der Logostreit mit dem amerikanischen Unternehmen Apple ist nach anwaltlicher Rücksprache mittlerweile beigelegt.