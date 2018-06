Die Rheinflanke gGmbH wurde 2006 in Köln von Christoph Bex und Sebastian Koerber gegründet.

Die Mitarbeiter sind im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, in der Berufsqualifizierung sowie in der Flüchtlingshilfe aktiv. „Die gemeinnützige Organisation legt in ihren Handlungsansätzen einen besonderen Fokus auf Kinder und Jugendliche, die einen verminderten Zugang zu Bildung und Ausbildung und damit auch zu gesellschaftlicher Teilhabe aufweisen“, heißt es in einer Selbstbeschreibung auf der Internetseite der Rheinflanke.

Neben dem nun aufgegebenen Standort in Bornheim ist die Rheinflanke in Bedburg, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Grevenbroich, Meckenheim und Köln vertreten.