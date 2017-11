Bergung an der L192

Bornheim/Wesseling. Auf der L192 müssen nach einem Unfall ein LKW und ein Radlader aufwendig geborgen werden. Die Arbeiten laufen noch, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Zwischen Bornheim und Wesseling läuft zurzeit eine aufwendige Bergung eines Radladers und eines LKW. Nach ersten Informationen ist der Fahrer des LKW, auf dessen Anhänger der Radlader stand, ins Schlingern geraten und in das Feld am Straßenrand gefahren.

Der Radlader fiel vom Anhänger herunter und blieb kopfüber am Straßenrand liegen. Die Polizei vermutet, dass das Fahrzeug auf dem LKW nicht richtig gesichert war. Die Fahrbahn in Richtung Wesseling ist während der Bergung gesperrt, die Polizei leitet die Autofahrer am Unfall vorbei. Es gibt nur geringe Verkehrsverzögerungen.

