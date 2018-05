Unfall in Rösberg

Bornheim-Rösberg. Bei einem Unfall in Bornheim-Rösberg ist am Sonntag ein Radfahrer von einem Traktor angefahren worden. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Höhe des Dobschleider Hofs bei Rösberg gekommen. Wie ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises auf Anfrage des General-Anzeigers sagte, sie ein erwachsener Radfahrer von einem Traktor angefahren worden. Mit einem Rettungswagen sei er dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei trug der Radfahrer lediglich leichte Verletzungen davon.

Laut Leitstelle ist der Radfahrer nicht lebensgefährlich verletzt. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Leitstelle nicht machen.