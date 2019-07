Unfall in Hersel

Bornheim-Hersel. Am Freitagmorgen ist ein Radfahrer in Hersel beim Einbiegen in die Elbestraße mit einem heranfahrenden Pkw kollidiert. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der schwer verletzte Fahrradfahrer die Vorfahrt missachtet hat.

Von Dierk Himstedt, 26.07.2019

Kurz nach 8 Uhr am Freitagmorgen ist es zu einem folgenschweren Unfall auf der Herseler Elbestraße gekommen. Ein Radfahrer fuhr laut ersten Polizeiangaben vermutlich von der einmündenden Rheinstraße auf die Elbestraße und missachtete dabei mutmaßlich die Vorfahrt des herannahenden Pkw. Durch die Kollision wurde der Radfahrer vermutlich auf die Windschutzscheibe geschleudert, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten den Mann nach der Erstversorgung vor Ort umgehend in die Bonner Uniklinik zur weiteren medizinischen Versorgung. Gegen kurz vor 10 Uhr war der Einsatz beendet. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der weiteren Polizeiermittlungen.