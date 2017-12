Attacke mit Messer und Axt

Bonrheim-Roisdorf. Die Polizei hat in Roisdorf am Montagmorgen mehrere Schüsse auf einen Angreifer abgegeben. Ein 57-Jähriger hatte einen Beamten mit Messer und Axt angegriffen. Zuvor soll er Sperrmüll angezündet haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.12.2017

Bei einem Polizeieinsatz in Bornheim-Roisdorf hat die Polizei am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr mehrere Schüsse auf einen Angreifer abgegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten mehrere Zeugen gemeldet, dass eine Person an der Brunnenstraße abgestellten Sperrmüll anzünden würde.

Als die Polizei den Verdächtigen dort antraf, habe sich der 57-Jährige zunächst in einen Hauseingang begeben. Nach aktuellem Erkenntnisstand habe der Mann im weiteren Verlauf einen ihm folgenden Polizisten mit einem Messer und einer Axt bedroht. Daraufhin gab der Beamte nach Polizeiangaben mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe ab und verletzte den 57-Jährigen an seinen Beinen.

Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Kölner Polizei hat die Ermittlungen des Falls aus Gründen der Neutralität übernommen.

Weitere Berichterstattung folgt.