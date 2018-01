Kriminalität im Vorgebirge

Auf dem Wanderparkplatz an der L 182 bei Heimerzheim sucht ein Drogenspürhund ein Auto ab.

Bornheim/Swisttal. Die Polizei hat auf dem Wanderparkplatz an der L 182 zwischen Heimerzheim und Bornheim sowie im Stadtgebiet Jagd auf Einbrecher gemacht. Dabei waren auch zivile Fahnder und Drogenhunde im Einsatz.

Zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität in Bornheim hat die Polizei am Dienstagnachmittag eine Kontrollstelle auf dem Wanderparkplatz an der L 182 zwischen Heimerzheim und Bornheim eingerichtet. Ebenso waren zivile Fahnder im Stadtgebiet unterwegs. Wie Polizeisprecher Michael Beyer sagte, seien 25 Autos und 30 Personen kontrolliert worden.

Hinweise auf Einbrüche hätten sich dabei aber nicht ergeben. In zwei Fällen seien Verwarngelder wegen Ordnungswidrigkeiten wie unangeschnalltes Fahren erhoben worden. Gegen einen Fahrer sei eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren unter Betäubungsmitteln erstattet worden, so Beyer. Nach einem Schnelltest seien Drogenhunde hinzugezogen worden, die aber nichts gefunden hätten. Die Beamten hätten zudem eine Blutprobe entnommen.

Kontrollen Einbrecher Vorgebirge Foto: Axel Vogel

Einbruchszahlen für 2017 werden im März bekanntgegeben

Laut Polizeisprecher Simon Rott weist die polizeiliche Kriminalstatistik für Bornheim für das Jahr 2015 145 Einbrüche aus, für das Jahr 2016 dagegen 210 – inklusive der Einbruchserie in Hersel, bei der ein Einzeltäter in einer Nacht an 40 Haustüren hebelte (der GA berichtete). Für 2017 rechne man gemäß Rott mit „einem sehr deutlichen Rückgang“. Die genauen Zahlen würden im März bekanntgegeben.

Rott: „Dennoch verzeichnen wir seit Beginn der dunklen Jahreszeit für die Stadt Bornheim einen Anstieg der Fallzahlen.“ Aus diesem Grund habe die Polizei verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Neben den Kontrollen, wie sie am Dienstag stattfanden, zählen dazu auch verdeckte Einsätze von Zivilfahndern sowie Präventionsveranstaltungen zum Schutz vor Einbrüchen.

Die nächste Veranstaltung dieser Art findet am Dienstag, 30. Januar, ab 19 Uhr im Foyer der Sechtemer Grundschule, Tränkerhofstraße 14, statt.