31.01.2017 Bornheim. Ein 13-jähriges Mädchen wurde in Bornheim von einem Mann attackiert und sexuell belästigt. Die Polizei hat nun ein Phantomfoto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Nach einem Übergriff in Bornheim fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Eine 13-Jährige wurde am Dienstag, 3. Januar, auf der Königstraße in Bornheim zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann attackiert.

Die Jugendliche war nach Polizeiangaben von einer Bushaltestelle auf der Königstraße zu Fuß unterwegs, als sie auf ihrem weiteren Weg im Bereich der Uhlandstraße von dem Mann von hinten angegangen wurde. Dieser berührte sie unter anderem unsittlich im Bereich des Gesäßes. Erst als das Mädchen um Hilfe schrie und die Straßenseite wechselte, ließ der Mann von ihr ab.

Die Polizei konnte den Mann bislang noch nicht ermitteln. Daher wurde nun nach richterlichem Beschluss ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Der Tatverdächtige soll etwa 19 bis 21 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat laut Polizei einen "dunklen Teint" und ein "sehr gepflegtes Aussehen". Er wird zudem mit schmalen, auffällig gepflegten Augenbrauen, schwarzen Haaren, einem kantigen Gesicht, schmalen Lippen sowie braunen Augen beschrieben.

Foto: Polizei Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Das Kriminalkommissariat bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem geschilderten Tatgeschehen oder zur Person des beschriebenen

Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ga)