Personenbeschreibung veröffentlicht

Bornheim-Walberberg. Am Mittwochabend ist eine 14-Jährige auf einem Feldweg in Bornheim-Walberberg von einem Maskierten angegriffen worden. Der Mann soll plötzlich aus dem Gebüsch gesprungen sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

Gegen 17.45 Uhr am Mittwochabend soll die 14-Jährige, die in Begleitung einer Freundin auf einem Feldweg zwischen der Hauptstraße in Walberberg und dem Holzweg in Merten unterwegs war, von einer maskierten männlichen Person attackiert worden sein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem versuchten Sexualdelikt aus. Der Täter ist nach derzeitigem Stand noch immer flüchtig.

Die Polizei beschreibt den Angreifer als 1,65-1,70 Meter großen Mann mit „auffallend langen Fingernägeln an einer Hand“, dunkler Kleidung und Sturmhaube, sowie südländischem Akzent. Der Gesuchte habe „möglicherweise eine jüngere Stimmer“.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden.

Angreifer trug eine Sturmmaske

Der Täter soll laut Polizeiangaben plötzlich hinter einem Gebüsch hervorgesprungen sein. Dann habe er der 14-Jährigen ins Gesicht geschlagen, sie umklammert und „in unsittlicher Art und Weise“ berührt. Dabei soll er das Mädchen beleidigt haben. Wie die Polizei noch am Abend mitteilte, schrie das Mädchen laut um Hilfe. Der Angreifer habe daraufhin die Flucht ergriffen.

In der Facebook-Gruppe "NETT-WERK Bonn" hatte eine Nutzerin den Vorfall gemeldet und berichtet, der Täter habe versucht, das Mädchen „ins Brombeergebüsch“ zu ziehen und dort zu vergewaltigen.

