Festnahme in Bornheim

BORNHEIM. Rauschgiftfahnder haben am Mittwochmittag ein Mehrparteienhaus an der Römerstraße in Bornheim kontrolliert. Ein 29-Jähriger, in dessen Wohnung rund drei Kilogramm Cannabis gefunden wurden, wurde festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.10.2018

Die Bonner Polizei war am Mittwochmittag in der Römerstraße in Bornheim im Einsatz. Auf richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten dort ein Mehrparteienhaus. Wie die Polizei mitteilt, fand sie vor Ort mehrere unterschiedlich große Marihuanapflanzen samt entsprechender Ernteerträge vor und stellte sie sicher.

Als ein in dem Haus als Untermieter lebender Mann seine Wohnungstüre öffnete, nahmen die Einsatzkräfte den typischen Geruch von Marihuana wahr. Auf richterliche Anordnung hin untersuchten sie in der Folge auch diese Wohnung. Hier stellten die Fahnder neben rund drei Kilogramm Cannabisprodukten - Marihuana und Haschisch - auch eine Waage und typisches Verpackungsmaterial sicher.

Die Polizisten nahmen den 29-jährigen Bewohner fest. Nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen und erfolgter Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft kam der Mann wieder auf freien Fuß. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.