Einsatz am Bahnhof

Hersel. Ungewöhnlicher Einsatz für die Bonner Polizei: Am Herseler Bahnhof hatte sich ein freilaufendes Lämmchen verirrt - und das ausgerechnet an Ostern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2018

Ein ausgebüxtes Lämmchen hat an Ostern die Bonner Polizei auf den Plan gerufen. Das Tier hatte sich am Vormittag des Ostersonntags in die Nähe des Bahnhofs in Hersel verirrt, als ein Bahnangestellter den Ausreißer bemerkte und die Beamten rief, so die Polizei. Wie lange das Lamm da schon von seinem zu Hause aus der Umgebung verschwunden war, ist unklar.

Ganz leicht machte es das Lamm den beiden ausgerückten Polizisten dann allerdings nicht. Statt sich sofort in die Obhut der Ordnungshüter zu begeben, versteckte sich der kleine Ausreißer hinter einer Laterne. Für die Polizei jedoch kein Problem: Sie näherten sich dem Tier, fingen es ein und übergaben es schließlich wieder dem Besitzer.

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet und die Aufregung für das Lamm vorbei.