Vandalismus in Hemmerich und Waldorf

BORNHEIM. Die Kriminalbeamten ermitteln nach den Ereignissen in Waldorf, wo eine Gartenlaube zerstört wurde, und Hemmerich, wo es die Unbekannten auf das Schützenhaus abgesehen hatten, nun auch in einem dritten Fall von Vandalismus - ebenfalls in Hemmerich.

Wie Sprecherin Ruth Braun auf GA-Nachfrage mitteilte, haben bislang unbekannte Täter Baustellenfahrzeuge in Hemmerich beschädigt. Am Sonntag seien die Schäden an den Wagen entdeckt worden, die an der Kreuzung von Jenner- und Kreuzbergstraße standen. Dort laufen bekanntlich Kanalarbeiten.

Ein Zusammenhang mit den Taten an einer Waldorfer Gartenlaube sowie am Schützenhaus der Hemmericher Hubertus-Bruderschaft könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Braun. Wie berichtet, hatten Unbekannte dort in der Nacht zu Samstag jeweils massive Schäden angerichtet. Auffällig waren Reifenspuren an beiden Tatorten, die von einem Traktor oder Kleinbagger stammen könnten.