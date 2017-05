70 Beamte allein in Bornheim im Einsatz

BORNHEIM. Bei Durchsuchungen in Bornheim, Brühl und Hessen stellen die Fahnder auch Pistolen sicher. Die Täter waren auf Tresore aus und sollen es vorwiegend auf gewerblich genutzte Gebäude abgesehen haben.

Sie hatten es stets auf Tresore abgesehen und erbeuteten nach jetzigem Kenntnisstand Bargeld im fünfstelligen Bereich: Die Bonner Polizei hat gemeinsam mit der Polizei im Rhein-Erft-Kreis und dem Polizeipräsidium Südhessen eine mutmaßliche Einbrecherbande ins Visier genommen. In einer konzertierten Aktion durchsuchten Fahnder der Kripo am Montag gegen 6 Uhr zeitgleich vier Wohnungen in Bornheim sowie zwei Wohnungen in Brühl und im hessischen Bensheim.

Allein in Bornheim waren rund 70 Beamte im Einsatz, wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte – und das mit Erfolg: Die Polizisten nahmen vier Männer zwischen 27 und 33 Jahren fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Drei der Festnahmen erfolgten in Bornheim, eine in Bensheim. Einmal kam ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Auch zwei Pistolen stellten die Fahnder sicher.

Laut der Bonner Polizeibehörde hatten intensive Ermittlungen der Kollegen in Südhessen, wo ein Verfahren wegen Bandendiebstahls gegen mehrere Beschuldigte geführt wurde, die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen gebracht.

Diese sollen vorwiegend in gewerblich genutzte Gebäude eingebrochen sein. Durch weitere Ermittlungen des Bonner Kriminalkommissariats 34 in enger Abstimmung mit dem Bonner Staatsanwalt Andreas Riedel können den mutmaßlichen Tätern laut Polizei bisher acht Einbrüche im Dezember 2013 sowie zwischen Oktober 2016 und Mai 2017 zugeordnet werden: Fünf in Bornheim, einer in Bonn und zwei in Bensheim.

Wie Polizeisprecher Simon Rott auf Nachfrage sagte, handle es sich allein um drei Einbrüche ins Bornheimer Rathaus: Im Dezember 2013 sowie an zwei Wochenenden im April 2017. Zudem stehen die Festgenommenen im Verdacht, sich am 20. März 2017 Zutritt in eine Bäckerei auf der Königstraße und am 29. März in einen Schönheitssalon an der Roisdorfer Straße verschafft zu haben. In Bonn geht es um einen kürzlich erfolgten Einbruch in eine Bäckerei an der Wilhelmstraße. Ebenfalls in eine Bäckerei und in eine Apotheke sollen die Tatverdächtigen in Bensheim eingestiegen sein.

Insgesamt sei an diesen Tatorten Bargeld im fünfstelligen Bereich erbeutet worden, sagte Rott. Und es könnte noch mehr sein: „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Täter noch für weitere Taten in Betracht kommen – auch hierauf konzentrieren sich unsere weiteren, eng mit der Bonner Staatsanwaltschaft abgestimmten Ermittlungen in der Sache“, äußerte sich Kriminalhauptkommissar Mark Patrick Lück vom zuständigen Kriminalkommissariat 34.