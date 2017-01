Kriminalität in Bornheim

In Bornheim-Rösberg wurden drei Autos aufgebrochen.

31.01.2017 Bornheim. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag Autos in Bornheim-Rösberg aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen.

In Bornheim-Rösberg haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Autos aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sind Wagen in der Steinstraße, der Schloßallee und der Weberstraße betroffen. Die Täter konnten aus den Innenräumen der Autos Bekleidung, Zigaretten, einen Schlüsselbund und einen Einbaukühlschrank entwenden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatortnähe an die Rufnummer 0228-150. (ga)