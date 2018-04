Bornheimer Verkehr entzerren

Bornheim-Hersel. Der Übergang im Bereich der Kreuzung Roisdorfer Straße und Elbestraße soll sicherer werden. Nun ist der Häfen und Güterverkehr Köln und der verantwortliche Landesbetrieb Straßen NRW am Zug.

Von Anne Wildermann, 28.04.2018

Die Bahnquerung der Stadtbahnlinie 16 an der L 118 im Bereich der Kreuzung L 118 (Roisdorfer Straße)/L 300 (Elbestraße) in Hersel soll aufgelöst werden. Für den Antrag der Grünen votierten die Ratsmitglieder am Donnerstagabend einstimmig im Bornheimer Rathaus.

Bereits am Vorabend hatten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung dem Rat einstimmig empfohlen, den Antrag zu beschließen. Konkret heißt der Beschlussentwurf laut Verwaltungsvorlage: „Der Rat beauftragt die Verwaltung, bei den Baulastträgern Landesbetrieb Straßen NRW und Häfen und Güterverkehr Köln eine Auflösung der Bahnkreuzung im Bereich der Kreuzung L 118/L 300 in Hersel anzuregen.“

Ursprünglich stand vor dem Wort „Auflösung“ noch das Wort „langfristig“, das einstimmig gestrichen wurde. „Dabei wissen wir ja, dass es langfristig werden wird“, scherzte nach der Abstimmung Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler (SPD). Die betroffene Kreuzung in Hersel gilt seit vielen Jahren wegen Staus und Unfällen als Sorgenkind. Daher mache es laut Grünen-Fraktion nur Sinn, die Bahnquerung aufzuheben, um mehr Fahrzeuge in weniger Zeit unfallfrei passieren zu lassen.

Tieferlegung der Straße unrealistisch

„Uns ist bewusst, dass eine solche Maßnahme, wie auch immer sie später konkret aussehen wird, eine Die Schienen fallen in die Zuständigkeit der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK), und für die betroffenen Landesstraßen ist der Landesbetrieb Straßen NRW bietet“, heißt es in dem Antrag. Manfred Quadt-Herte (Grüne) betonte in der Sitzung erneut, wie schnell sich Staus an der Kreuzung bilden. Rüdiger Prinz (CDU) ergänzte: „Diese Kreuzung ist das komplexeste, das wir aktuell zu bewältigen haben. Bei einer Taktverdichtung würden sich die Schranken noch öfter schließen.“

Hintergrund ist: Würde es die Gleisanlage für die Straßenbahnlinie 16 an dem Knotenpunkt nicht geben, könnte man den Verkehr zumindest ausreichend abwickeln. Wie bereits berichtet, hatte im vergangenen November ein Ingenieur den Ausschussmitgliedern erläutert, dass es auf der gesamten Kreuzung zu einem Verkehrsstillstand kommt und sich Rückstaus bilden, wenn die Schranken bis zu drei Minuten geschlossen sind, weil eine Straßenbahn ein- beziehungsweise abfährt. Pro Stunde schließt sich die Schranke insgesamt sechs Mal.

Nach Ansicht der CDU-Fraktion, mache allein eine Tieferlegung der Haltestelle Sinn. Ute Kleinekathöfer (SPD) pflichtete dem Vorschlag bei: „Eine Tieferlegung der Straße ist nicht realistisch. Allerdings spielt Geld bei der Lösung eine Rolle, welche dann auch letztlich realisiert wird. Wir sollten ergebnisoffen schauen, was es kostet und was machbar ist.“ Frank Krüger (SPD) war ebenfalls der Ansicht, dass es der „gangbarste Weg“ sei, die Schienen der Stadtbahnlinie 16 tiefer zu legen. Des Weiteren kritisierte er die vorhandene Ampelschaltung, die seiner Ansicht nach nicht mehr tragfähig sei.

Keine Klarheit bezüglich der Kosten

Allerdings hat die Stadt nur eingeschränkte Kompetenzen. Die Schienen fallen in die Zuständigkeit der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK), und für die betroffenen Landesstraßen ist der Landesbetrieb Straßen NRW verantwortlich. „Aus diesem Grund kann die Stadt Bornheim daher die Aufhebung der Eisenbahnkreuzung nicht in die Wege leiten. (...) Die Stadt Bornheim könnte dies lediglich anregen“, heißt es in der Vorlage.

Fraglich ist noch, inwieweit die Stadt mit der Moselstraße untergeordnet beteiligt sein kann. Dieser Punkt ist jedoch von einer konkreten und späteren Planung abhängig. „Gleichzeitig läuft eine neue Planung der HGK zu den Bahnsteigen und Gleisanlagen der Linie 16, in der insbesondere die Option für den Güterverkehr aufrechterhalten werden soll“, ist in der Vorlage ebenfalls nachzulesen. Voraussichtlich soll diese Planung bis zum Sommer fertig sein und im Herbst dann den Ratsgremien vorgestellt werden.

Bezüglich der Kosten gibt es noch keine Klarheit. Fest steht, dass sie zu je einem Drittel vom Land NRW, dem Landesbetrieb Straßen NRW und der HGK übernommen werden.