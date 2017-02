Kinderbetreuung in Kardorf

01.02.2017 BORNHEIM. In Kardorf entsteht ein Anbau zur Erweiterung. Der Awo-Kindergarten am Siefenfeldchen weiht am Freitag neue Räume ein.

Der Rohbau steht, die Fenster sind bereits eingesetzt: Der Anbau für die Katholische Kindertageseinrichtung St. Joseph in Kardorf nimmt Formen an. Schon fertig sind die neuen Räumlichkeiten der Kita „Sonnenstrahl“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bornheim: Am Freitag, 3. Februar, ab 15 Uhr feiern Kinder, Eltern, Erzieher und Träger die offizielle Einweihung.

Bereits seit Oktober könne der Kindergarten am Siefenfeldchen 4 die neuen Räume nutzen, sagt Miriam Schröder, Leiterin der Awo-Kita „Sonnenstrahl“. Von zwei auf fünf Gruppen wird die Kita erweitert. „Vorher hatten wir 38 Plätze, davon acht U 3“, schildert Schröder, jetzt sind bis zu 82 Plätze mit bis zu 32 U 3-Kindern möglich.“

Derzeit besuchen nach Angaben der Awo 61 Mädchen und Jungen die Kita, davon sind 26 unter drei Jahre alt. Im Juli 2015 hatten die Arbeiten für den rund 1,2 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau begonnen, für den der Verein Betreute Schulen als Investor und Bauherr fungierte. Nach Awo-Angaben steuerte die Stadt einen Zuschuss von rund 400.000 Euro bei.

555 Quadratmeter samt Gemeinschaftsräumen

Wie Petra Swetik, Betriebsleiterin für Frühkindliche Elementarpädagogik beim Awo-Kreisverband, mitteilt, stehen für die drei neuen Gruppen mit U 3-Betreuung insgesamt 555 Quadratmeter inklusive Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Im Obergeschoss wurde ein Mehrzweckraum, insbesondere für Bewegungsangebote, geschaffen.

Noch Sponsoren sucht die Kita laut Miriam Schröder, um einen Niedrigseilgarten zum Klettern auf dem ebenfalls neu gestalteten und vergrößerten Außengelände errichten zu können. Matschanlage, Rutsche und Hängemattenschaukel würden schon genutzt.

Ein größeres Außengelände soll auch an der Kardorfer Kita noch entstehen. Immerhin werden hier künftig doppelt so viele Kinder wie zuvor Platz zum Spielen benötigen: Von zwei auf vier Gruppen mit insgesamt bis zu 80 Plätzen soll die Einrichtung wachsen, die in kirchlicher Trägerschaft ist. Für das Gebäude und den Anbau ist die Stadt zuständig. 932 .00 Euro kostet die Erweiterung nach Auskunft der Verwaltung

„Wir hoffen, dass wir zum 1. August zwei neue Gruppen belegen können“, sagt Philipp Münch, stellvertretender Kirchenvorstandsvorsitzender. Das hänge nicht nur davon ab, ob der Anbau pünktlich fertig werde, sondern auch, ob geeignetes Personal gefunden werde: „Der Markt ist wie leer gefegt“, sagt Münch.

Einige Bewerbungen habe der Kirchenvorstand aber bereits vorliegen. Der Bedarf für weitere Plätze ist jedenfalls da: 115 Anmeldungen gibt es laut Münch, „davon sehr viele aus dem Neubaugebiet“, wo bald die ersten Häuser bezogen werden. Allerdings müsse man bei der Zahl berücksichtigen, dass Eltern sich natürlich meist in mehreren Kitas um einen Platz bemühten.

Bedarf für einen weiteren Kindergarten sieht die Stadt bekanntlich auch in den Rheinorten, wo eine Neugründung in Planung ist. In der Kita „Sonnenblume“ in Walberberg soll nach dem Ausbau im Sommer eine weitere U 3-Gruppe aufmachen. In den Kindergärten „Burgwiese“ in Hemmerich und „Grashüpfer“ in Dersdorf ist der Umbau für eine U 3-Betreuung vorgesehen. Die Mittel dafür wurden in den Haushaltsberatungen vorgesehen, allerdings ist der Etat wie berichtet noch nicht beschlossen. (Antje Jagodzinski)