Unfall der Linie 18

Ein Pkw fuhr am frühen Freitagnachmittag bei Walberberg in eine Stadtbahn der Linie 18.

Bornheim-Walberberg. Am Bahnübergang hinter der Haltestelle Walberberg ist am frühen Freitagnachmittag eine Frau mit ihrem Pkw in die Linie 18 hineingefahren. Nach ersten Meldungen gab es keine Verletzten. Laut Zeugen fuhr die Bahn bei geöffneter Schranke.

Von Dierk Himstedt, 22.03.2019

Eine 52-jährige Frau ist am frühen Freitagnachmittag mit ihrem Pkw am Bahnübergang des Hessenwegs in eine querende Stadtbahn der Linie 18 gefahren. Nach Aussage der Polizei hatte die Bahn gerade die Haltestelle in Walberberg verlassen und fuhr mit noch langsamem Tempo über die Straßenüberführung, als der Pkw in sie hineinfuhr.

Die 46-jährige Stadtbahnfahrerin und die Autofahrerin erlitten einen Schock und mussten vor Ort von den Einsatzkräften der Feuerwehr versorgt werden. Nach ersten Untersuchungen konnten aber alle Fahrgäste die beschädigte Stadtbahn unverletzt verlassen und zu Fuß zur nächsten Haltestelle in Schwadorf gehen. Die Polizei untersucht zurzeit den genauen Unfallhergang. Den Ermittlern zufolge teilten Zeugen mit, dass die Bahn bei geöffneten Schranken in den Bahnübergang eingefahren war. Die Linie 18 ist an der Unfallstelle fürs erste gesperrt.

Die Kölner-Verkehrs-Betriebe (KVB) melden, dass die Bahnen der Linie 18 aktuell unregelmäßig fahren. An der Unfallstelle sind nach KVB-Angaben für die Fahrgäste in beide Richtungen Ersatzbusse eingerichtet.