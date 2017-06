Bornheim. Für Aufsehen hat ein Polizeieinsatz am Mittwochmittag in Bornheim gesorgt. Zeugen meldeten einen Mann mit Waffe. Die Polizei war mit zwei Wagen in Bornheim im Einsatz.

Ein Zeuge hatte dem GA berichtet, dass am Kindergarten an der Rilkestraße, neben dem Schwimmbad, zwei Mannschaftsbusse der Polizei mit Blaulicht stünden. Auf GA-Anfrage sagte Simon Rott von der Pressestelle der Bonner Polizei, dass man alarmiert worden sei, weil ein Mann mit einer Pistole gemeldet worden sei.

Vor Ort sei in der Tat ein über 70-Jähriger angetroffen worden. Dieser habe aber lediglich eine Spielzeugpistole in einem Wägelchen mit sich geführt, so Rott weiter. Diese sei von den Beamten vor Ort entsorgt worden.