Fastelovend in Bornheim

Bornheim. Das Bornheimer DRK erhielt im Karneval Unterstützung vom Roten Kreuz Emden und Ammerland. Weil die Tage nach Weiberfastnacht so ruhig verliefen, blieb für die Sanitäter sogar Zeit, die ein oder andere Kamelle abzufangen.

Tatkräftige Unterstützung aus dem hohen Norden hatten die Sanitäter des Ortsvereins Bornheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bei der Betreuung der Karnevalszüge in der Vorgebirgsstadt.

Fünf Sanitäter vom DRK Emden und Ammerland waren nach Angaben der Bornheimer bereits zu Weiberfastnacht angereist und versorgten gemeinsam mit den Kollegen aus dem Vorgebirge sowie aus Rheinbach Verletzte und Alkoholisierte in der Unfallhilfsstelle des Deutschen Roten Kreuzes am Zugweg in Kardorf.

Während die Sanitätskräfte laut DRK am Weiberfastnachtstag noch alle Hände voll zu tun hatten, seien die Dienste bei den Umzügen an den nächsten Tagen eher ruhig verlaufen, sodass am Zugrand auch die ein oder andere Kamelle gefangen werden konnten.

Für die Unterstützung aus Ostfriesland bedankten sich die Bornheimer DRK-Kollegen mit einer Urkunde. Eine besondere Ehrung erhielt darüber hinaus Patrick Meinen. Er war bereits zum fünften Mal beim Fastelovend dabei.

„Auch bei uns in Ostfriesland können die Menschen feiern, aber der Karneval im Rheinland ist doch immer etwas Besonderes“, sagte Meinen. Vermutlich wird er nicht zum letzten Mal beim Bornheimer Karneval im Einsatz gewesen sein. Denn wie das DRK aus dem Vorgebirge mitteilt, sei die Fortsetzung der Partnerschaft im kommenden Jahr bereits eingeplant.