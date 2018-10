Pferdehaltung

Bornheim-Rösberg. Das Bauprojekt am Rüttersweg, dem der Bornheimer Stadtentwicklungsausschuss zugestimmt hat, sieht eine Bewegungs- und Bergehalle für Zucht- und Pensionspferde mit Reitplatz und Paddock vor.

Von Sonja Weber, 28.10.2018

Am Rösberger Rüttersweg im Bereich unterhalb des Hungerscheuerwegs ist eine Bewegungs- und Bergehalle für Zucht- und Pensionspferde mit Reitplatz und Paddock geplant. Bei einer Enthaltung haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses dem Bauprojekt entsprechend der Empfehlung der Verwaltung mehrheitlich zugestimmt.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, will der Antragsteller einen landwirtschaftlichen Betrieb im Vollerwerb errichten. Hierfür sollen 24 Pferde in Pension gehalten werden. Zudem besitzt der Antragsteller zwei Zuchtstuten. Inklusive Nachzucht könnten bis zu 29 Pferde gehalten werden.

Die Reithalle soll eine Fläche von 20 mal 40 Metern haben und entspricht damit der Größe, die erforderlich ist, um den Pferden auch in der kalten Jahreszeit oder bei nassen Witterungsbedingungen eine artgerechte Bewegung zu ermöglichen. Weil das Grundstück in Ortsnähe liegt, sei laut Verwaltung „eine Zersiedlung der freien Landschaft hierdurch nicht zu befürchten“. Angebunden werden soll der Betrieb über den Rüttersweg.

Laut einem Gutachten reiche die Entfernung zum nächstgelegenen Wohnhaus aus, um eine „unzulässige Geruchsbelästigung“ zu vermeiden. Zudem habe der Antragsteller nicht vor, an Sonn- und Feiertagen landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen einzusetzen. Als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft sollen Begrünungsinseln mit unterschiedlich hohen Gehölzen angelegt werden.

Aufgrund der Größe des Areals und eines Nato-Kabels, das in einem zehn Meter breiten Streifen nicht überbaut oder überpflanzt werden darf, ist der Ausgleich in direkter Nähe zur Halle begrenzt. Bei dem Kabel handelt es sich um eine Fernmeldeleitung, die einst von den Besatzungsmächten verlegt wurde. Der übrige Ausgleich soll auf einer etwa zwei Kilometer entfernten Ackerfläche am Waldrand erfolgen. Laut Verwaltung habe die Untere Naturschutzbehörde ihre Zustimmung für das Bauvorhaben in Aussicht gestellt.