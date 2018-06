Schädlingsbekämpfung

Bornheim. Er muss mit Spezialgerät und Schutzkleidung bekämpft werden: Der Eichenprozessionsspinner, dessen Härchen schwere allergische Reaktionen bei Menschen auslösen können, war in Merten und Hemmerich entdeckt worden.

Mit Spezialgerät sind Fachleute am Dienstagnachmittag den Raupen des Eichenprozessionsspinners in Bornheim zu Leibe gerückt. In Merten und auch in Hemmerich wurden die Tiere aufgesaugt und ihre Nester entfernt. Wie berichtet, waren in der vergangenen Woche die Tiere an einem Baum nahe den Gleisen der Stadtbahnlinie 18 in Merten entdeckt worden. In Hemmerich war unterdessen ein weiteres Nest in der Nähe der Ölbergstraße gefunden worden.

Für Menschen sind die Härchen der schwarz-weißen Tiere gefährlich. Sie sind giftig und können bei Kontakt auf der Haut schwere allergische Reaktionen auslösen. Auch Atemwegsreizungen und Asthmaanfälle sind möglich, wenn die Härchen einatmet werden.

Die sogenannten Brennhaare lösen sich leicht von den Raupen ab und können vom Wind weit durch die Luft getragen werden. Besonders hoch ist die Konzentration an den Nestern. In Merten hatte der Stadtbetrieb Bornheim daher einen Weg gesperrt, der an dem betroffenen Baum verläuft.

Schädling breitet sich seit Jahren wieder aus

Der Eichenprozessionsspinner kommt in lichten Wäldern vor, aber auch an einzelnen Bäumen. Er galt als beinahe ausgestorben, seit den 90er Jahren breitet er sich jedoch wieder stark aus. Je nach Wetter wird es etwa ab Ende Mai für den Menschen unangenehm – dann haben die Raupen des Eichenprozessionsspinners, die übrigens leicht mit anderen Raupen verwechselt werden, ihr drittes Larvenstadium erreicht. Und mit jeder Häutung steigt die Zahl der Gifthärchen.

Eigentlich war geplant, die Tiere in Bornheim zeitnah absaugen zu lassen. Laut Stadtbetriebsvorstand Ulrich Rehbann war der dafür benötigte Spezialfilter aber zunächst nicht geliefert worden. Am Dienstag nun rückten die Fachleute an.

Wer glaubt, ein Nest entdeckt zu haben, sollte sich über die Bürgermail (www.bornheim.de/kontakt) oder über das Ordnungsamt (0 22 22/94 50) an die Stadt wenden.