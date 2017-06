Fußball in Bornheim

Bornheim. 42 Mannschaften nahmen am Baudach-Junioren-Cup in Waldorf teil. Gastgeber war der SV Vorgebirge in Waldorf.

Von Ralf Palm, 13.06.2017

42 Mannschaften mit rund 250 fußballbegeisterten Kindern liefen am Wochenende zum Baudach-Junioren-Cup auf. Die kleinen Fußballer und auch einige wenige Fußballerinnen spielten auf zwei verkleinerten abgesteckten Kunstrasenplätzen. Angereist waren Mannschaften aus dem gesamten Köln-Bonner Raum. „Die weiteste Anfahrt hatte dieses Jahr die Mannschaft des FC Wegberg-Beeck“, sagte Christoph Birgel, Jugendvertreter im Vorstand des SV Vorgebirge. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Tristan Scharf hatte er das Turnier mit vielen weiteren Helfern organisiert. Bei Temperaturen um die 30 Grad kämpften die Kinder der Geburtsjahrgänge 2006 bis 2011 um die Siegerpokale.

Zur Abkühlung hatten die Veranstalter mit Wasser gefüllte Eimer an den Spielfeldrändern verteilt, so dass sich die Kinder während der Spiel abkühlen konnten, in dem sie ihre Köpfe in die Wassereimer steckten. Zufrieden zeigte sich Christoph Birgel auch mit der Verletzungsbilanz: „Wir mussten gerade mal zwei Kühlpacks wegen einer leichten Prellung ausgeben. Ansonsten gab es nur kleinere Blessuren.“

Am Ende der beiden Turniertage standen folgende Sieger der jeweiligen Jahrgänge fest: FC Viktoria Gruhlwerk (Bambinis – Jahrgänge 2010/2011), DJK Südwest Köln (F 2 – Jahrgang 2009), FC Wegberg-Beeck (F 1 – Jahrgang 2008), Bonner SC (E 2 – Jahrgang 2007), 1. FC Spich (E 1 – Jahrgang 2006). Für die Mannschaften des Vorgebirges blieben in diesem Jahr die ersten und zweiten Plätze aus. Sie schnitten wie folgt ab: Der SV Vorgebirge belegte in der Bambini-Gruppe den dritten Platz, der TuS Germania Hersel wurde Fünfter. In der F 2-Gruppe stand der FV Salia Sechtem am Ende des Turniers auf dem vierten Platz, der SV Vorgebirge wurde Gruppensiebter. Die Ergebnisse der F 1-Gruppe: SSV Merten (3. Platz), SV Vorgebirge (4. Platz), SSV Bornheim (7. Platz). Der SV Vorgebirge belegte sowohl bei den E 2-Junioren als auch bei den E 1-Junioren jeweils den vierten Platz. Für die Bambini-Mannschaften und die F2-Junioren gab es bei der Siegerehrung neben den Pokalen zusätzlich noch Medaillen.

Für das Fußballcamp in den Sommerferien des SV Vorgebirge für die Jahrgänge 2004 bis 2011 vom 1. bis 4. August gibt es noch freie Plätze. Infos unter www.sv-vorgebirge.de