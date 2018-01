Bornheim-Merten. Ein 58-Jähriger steht im Verdacht, in ein Einfamilienhaus an der Mertener Klosterstraße eingebrochen zu sein. Dem Mann auf die Spur kam die Polizei durch einen aufmerksamen Nachbarn.

Ein 58-Jähriger steht im Verdacht, am 1. November 2017 gegen 18.30 Uhr zusammen mit einem noch Unbekannten in ein Einfamilienhaus an der Mertener Klosterstraße eingebrochen zu sein. Wie die Bonner Polizei mitteilt, ist der Mann am vergangenen Mittwoch in Wuppertal festgenommen worden.

Den Fahndungserfolg haben die Beamten auch einem aufmerksamen Nachbarn zu verdanken. Wie der 37-Jährige dem General-Anzeiger berichtet, habe er an dem besagten Abend auf seiner Terrasse gegessen, als er plötzlich ein Knacken gehört habe. „Ich dachte erst, es ist der Hund“, sagt er. Sodann habe er aber zwei Männer über das Nachbargrundstück gehen sehen. Als er sie von der Terrasse aus angesprochen habe, hätten sie nicht geantwortet.

Kurzerhand sei er aus dem Haus und ins Auto gesprungen, um die Männer zu verfolgen. Einen habe er auf der Straße angetroffen und aus dem Auto heraus angesprochen. „Er hat gesagt, er sucht nach seinem Hund“, berichtet der 37-jährige Mertener.

Suche nach dem zweiten Verdächtigen dauert an

Parallel dazu habe er über die Freisprecheinrichtung im Auto die Polizei verständigt. Angst, dass ihm etwas passieren könnte, habe er nicht gehabt, sagt der Mertener: „Im Auto habe ich mich sicher gefühlt.“ Kurze Zeit und durch einige Straßen sei er noch neben dem Mann hergefahren, ehe dieser in den Wald flüchten konnte. Dennoch wurde dem Tatverdächtigen die gute Personenbeschreibung durch den Nachbarn zum Verhängnis. Und nicht nur das.

Wenig später habe er eine Kopfbedeckung gefunden, die der Verdächtige wohl verloren hatte, berichtet der Nachbar weiter. Mit der DNA am Hut konnte die Polizei etwas anfangen. „Dem genetischen Fingerabdruck folgend, handelte es sich bei einem der Tatverdächtigen um den nun Festgenommenen, einen kroatischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Wuppertal“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann sei wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Er sitzt laut Polizei nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum noch unbekannten Mittäter dauern an.

Da die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass es sich bei dem 58-Jährigen um einen Serieneinbrecher handelt, prüfen sie nach eigenen Angaben nun, ob er für weitere Wohnungseinbrüche, insbesondere in Bornheim, als Täter infrage kommt.