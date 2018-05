Polizei ermittelt

Bornheim-Kardorf. Von einer Wiese in Bornheim-Kardorf sind zwei Schafe gestohlen worden, ihre Innereien wurden einige hundert Meter von der Weide entfernt gefunden. Auch in Alfter wurden zwei Tiere gestohlen. Nun ermittelt die Polizei.

"Es ist unser kleines Paradies", sagt Christel Cader. Sie meint den Hang zwischen Kardorf und Waldorf. Dort grast eine Stute mit ihrem Fohlen auf der Weide, dort summen die Bienen des örtlichen Imkervereins, dort suchen Shropshire-Schafe Schatten unter den alten Apfelbäumen einer Streuobstwiese, die Christel Cader und ihr Mann Heinz-Willi Nelles gepachtet haben. Am Wochenende sind Unbekannte brutal in ihr "kleines Paradies" eingedrungen.

Sie trennten ein Mutterschaf und sein Lamm von der Herde, zogen die Tiere offenbar über den niedergedrückten Elektrozaun und transportierten sie ab. Am Montagmorgen fand das Ehepaar Fell und Innereien der beiden Tiere auf einem Wirtschaftsweg etwa 200 Meter oberhalb der Schafsweide. "Die Tiere wurden in der Nacht zum Sonntag gestohlen", sagt Nelles.

Auch einem Züchter in Alfter seien an diesem Wochenende zwei Schafe gestohlen worden. Nelles hat den Fall bei der Bonner Polizei und der Stadt Bornheim angezeigt. Für ihn zählt nicht in erster Linie der materielle Schaden, denn er züchtet die Schafe nicht aus kommerziellen Gründen. "Wir hängen an den Tieren, haben sie mit der Flasche aufgezogen", sagt Christel Cader. "Da ist auch ganz viel Emotion dabei."

Wer Hinweise geben kann, die zur Ermittlung der unbekannten Diebe beitragen können, sollte sich mit der Bonner Polizei unter 02 28/1 50 in Verbindung setzen.