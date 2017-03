Jahresprogramm des Bornheimer Kulturforums

Der Vorstand des Kulturforums mit (v.l.) Willi Over, Gerd Brühl und Heinrich Hönig will die Werbung für Veranstaltungen intensivieren.

Bornheim-Widdig. „Man lernt immer dazu. Das Lehrgeld haben wir bezahlt“, ist eine wesentliche Schlussfolgerung, die Vorstandsmitglied Willi Over vom Bornheimer Kulturforum für 2016 zog. Dann stellte er mit seinen Vorstandskollegen Heinrich Hönig und Gerd Brühl in den Widdiger Rheinterrassen das Programm des Kulturforums für 2017 vor.

Von Stefan Hermes, 06.03.2017

Man war sich darüber einig, dass die geplanten Veranstaltungen besser beworben werden müssen, um mehr Bornheimer zu erreichen und zu kostendeckenden Erträgen zu kommen. Dabei wird es das Ziel bleiben, preiswerte oder sogar kostenlose Kulturveranstaltungen zu organisieren. Es sollte dabei nicht wieder vorkommen, dass Künstler eingeladen werden, die kurz zuvor bereits im Bornheimer Bereich aufgetreten sind, wie das bei dem Paveier-Konzert im September 2016 der Fall war, wo zwar immer noch etwa 300 Besucher in die Herseler Rheinhalle kamen, was jedoch zur Kostendeckung nicht ausreichte.

„Insgesamt jedoch“, sagt Gerd Brühl, „steht der Verein gut da“ und bedankte sich damit auch bei der Stadt Bornheim, der Kreissparkasse Köln und den Volksbanken Rhein-Sieg für ihre Unterstützung.

Gleich mit der ersten Zusammenarbeit des Kulturforums mit dem Bornheimer Rotary-Club eröffnet am 1. April das Benefizkonzert „Beschwingtes aus Bornheim“ die Konzertveranstaltungen des Vereins. Im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium werden die verschiedenen Instrumente-Klassen der Bornheimer Musikschule und der Sankt-Michael-Chor aus Waldorf ihr Bestes geben, um mit den Einnahmen des Abends die RheinFlanke zu unterstützen, die sich mit ihrem mobilen Jugendzentrum um die Jugendlichen im Stadtgebiet kümmert.

„Sie ist jung, sie ist begabt – und endlich ist sie ‚frei‘“, zitiert Heinrich Hönig die Bornheimer Sängerin Daniela Tannenbaum, die ihre vielversprechende Solokarriere nun unter dem Namen Ela Frei fortsetzt und mit der gerade erschienenen Single „Neue Zeit“ ihren Neuanfang startet. Sie wird am Samstag, 24. Juni, in der Domäne Walberberg auftreten und damit an ihr erfolgreiches Konzert von vor zwei Jahren anknüpfen.

Günter Lamprecht und Claudia Amm haben für den Herbst eine Lesung zum Jubiläumsjahr von Heinrich Böll zugesagt, der am 21. Dezember 2017 100 Jahre alt geworden wäre. Termin und Ort der Veranstaltung werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Nicht nur, weil es immer noch eine kostenlose Veranstaltung ist, gehört „Jazz und Wein“ zu den großen Erfolgen des Kulturforums. Auch in diesem Jahr wird das legere Konzert mit Verköstigung in der Oase der Europaschule stattfinden. Dem Anliegen, vor allem auch lokale Künstler vorzustellen, entspricht die Einladung an den Bornheimer Michael Kuhl, der mit seiner Band „Kuhl un de Gäng“ für ein Highlight im Programm des Kulturforums sorgen wird.

Die jungen Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato wollen am 24. November in der Kaiserhalle als „Tenöre4you“ mit Welthits aus Pop, Klassik, Musical, Film und mit einer spektakulären Lichtshow das Publikum für sich gewinnen.