04.01.2017 Bornheim. Ein Motorradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Bornheim schwer verletzt. Der Mann war nach einem Ausweichmanöver gestürzt.

Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Bornheim zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Königstraße in Richtung Brühl unterwegs.

An einer Kurve bemerkte er zu spät, dass vor ihm eine Autofahrerin hielt. Mit einem Brems- und Ausweichmanöver hatte er noch versucht, einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden. Dennoch touchierte er den Pkw und stürzte zu Boden.

Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach der Versorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. (ga)