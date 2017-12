Polizei sucht Unbekannten

Ein 52-Jähriger musste in Bornheim in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er über eine Warnbake gestürzt war.

Bornheim. Ein Motorradfahrer stürzte in Bornheim über eine Warnbake und verletzte sich dabei. Die Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten, der die Warnbake verrückt haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.12.2017

Am frühen Mittwochabend ereignete sich gegen 17.35 Uhr auf der Brunnenstraße in Roisdorf ein Verkehrsunfall. Dabei verletzte sich nach Angaben der Polizei ein 52-Jähriger, nachdem er in der Dunkelheit eine unbeleuchtete Warnbake übersehen hatte.

In Höhe der Brunnestraße 140 kollidierte er mit der Bake, stürzte und rutschte unter ein parkendes Auto. Ein Rettungswagen versorgte den Motorradfahrer und brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass eine Baufirma die Bake vermutlich an der Stelle versehentlich zurückgelassen hat. Daraufhin muss, so teilt die Polizei mit, ein Unbekannter den Gegenstand auf die Fahrbahn gestellt haben.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.