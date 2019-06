Pkw gerät in Gegenverkehr

Bei einem Unfall ist ein 48-jähriger Motorradfahrer in Bornheim schwer verletzt worden.

Bornheim. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bornheim schwer verletzt worden. Ein Fahrzeug war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Kradfahrer kollidiert. Die L182 ist in der Folge zurzeit gesperrt.

Von Andreas Dyck, 28.06.2019

Bei einem Unfall in Bornheim ist am Freitagnachmittag ein 48-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war auf der L182 bei Brenig auf Höhe der Küppersgasse gegen 14.30 Uhr ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit dem Kradfahrer zusammengestoßen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die L182 wurde in beide Richtungen gesperrt. Über die Dauer der Sperrung war zunächst nichts bekannt.