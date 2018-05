Von Straße abgekommen

BORNHEIM. Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagmittag ein 25 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der L192 in Bornheim.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2018

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagmittag schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, verlor er aus bislang ungeklärter Ursache gegen 13.30 Uhr auf der L192 in Bornheim in Höhe des Hellenkreuz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

