Feuerwehr Bornheim rüstet auf

27.01.2017 BORNHEIM. Der neue, 176.000 Euro teure Einsatzleitwagen der Bornheimer Feuerwehr soll der besseren Koordinierung von Einsätzen dienen. In einer Feierstunde wurde das Fahrzeug eingesegnet.

Größere Einsätze besser koordinieren: Dazu soll der neue Einsatzleitwagen dienen, den die Freiwillige Feuerwehr Bornheim offiziell von der Stadt erhalten hat. Zahlreiche Wehrleute sowie Vertreter von Politik und Verwaltung kamen zu der Feierstunde im Rathaus, bei der Diakon Adi Halbach und Pfarrer Gerhard Brose das vor dem Eingang geparkte Fahrzeug einsegneten.

Im Grunde stellt der neue Einsatzleitwagen, kurz ELW 1, eine mobile Schaltzentrale dar. Denn vor allem die Technik im Innern macht den Wagen, der das Fahrgestell eines Mercedes Sprinters hat, aus. An vier Bildschirmarbeitsplätzen können die Wehrleute mailen, faxen und beispielsweise Einsatzpläne erstellen und kopieren. Neben einer Telefonanlage stehen analoge und digitale Funkmöglichkeiten ebenso wie Messgeräte zur Lageerkundung bereit.

161 PS stark und 130 Stundenkilometer schnell

Auch der Löwenanteil der Kosten von 176.000 Euro steckt in der Technik: Nach Angaben der Stadt wurden für das Fahrzeug selbst 53.000 Euro fällig, 101.000 Euro kamen für den Ausbau hinzu. Die Zusatzausrüstung wie der Funk machte noch einmal gut 22.000 Euro aus.

161 PS hat das Fahrzeug, das 5880 Kilo wiegt. Seine Geschwindigkeit ist auf 130 Stundenkilometer gedrosselt. Zweieinhalb Jahre seien nun seit Beginn der Planungen vergangen, führte Wehrführer Wolfgang Breuer aus, der Stadt und Politik für die Bereitstellung der Mittel dankte, die teils aus der Feuerschutz-/Investitionspauschale 2016 stammen.

Im November 2014 hatte der Rat einen entsprechenden Beschluss getroffen. Auch die Wehrleute hätten viel Zeit investiert, um die geeignete Ausrüstung ihres ersten Einsatzleitwagens auszuloten, sagte Breuer, der sich eine „wesentliche Verbesserung des Einsatzgeschehens“ erhofft. Die Leitstelle erhalte einen festen Ansprechpartner vor Ort, und nachrückende Kräfte könnten sich am Wagen anmelden und ihre Aufträge entgegennehmen.

Wenn die Bornheimer Wehrleute beispielsweise aufgrund des Alarms „Person im Rhein“ zusammen mit Kräften aus Bonn und Niederkassel ausrückten, könne die Besatzung des ELW 1 auf mehreren Funkkanälen mit den unterschiedliche Akteuren kommunizieren. Auch könne sie einen Mitschnitt der Funksprüche anfertigen, was wichtig für die Dokumentation sei. Für die Besetzung des in Sechtem stationierten Wagens hat die Wehrführung eine eigene Einheit gebildet, die aus 19 Kräften verschiedener Löschgruppen besteht.

Bürgermeister Wolfgang Henseler kündigte an, dass nächstes Jahr ein Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden solle, das den Gerätewarten zum Materialtransport diene. Zudem werde man sich in diesem Jahr „sicherlich intensiv“ mit der Frage eines Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Bornheim beschäftigen. (Antje Jagodzinski)