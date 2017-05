Konzert in Brenig

Countrymusik präsentieren Uwe van Egdom (links), Ulf Below und Sandra Nedecky alias „The Trailriders“ in Brenig.

Bornheim-Brenig. Gitarrenmusik aus dem Wilden Westen brachten „The Trailriders“ am Samstagabend in den Breniger Wasserturm.

Von Stefan Hermes, 29.05.2017

Seit 17 Jahren treten die beiden Country- und Western-Musiker als „The Trailriders“ zusammen auf: Ulf Below mit zwölfsaitiger und Uwe van Egdom mit einer klassischen Gitarre. Seit ihrer Jugendzeit sind die beiden Lehrer der Bergheimer Gesamtschule Fans der amerikanischen Westernmusik. Am Samstagabend waren sie bei freiem Eintritt zu Gast im Breniger Wasserturm.

Trotz großer Hitze am Tag, wehte ein angenehm frischer Wind durch das kleine Rund des stählernen Turms. Der bot für die beiden unverstärkten Gitarren, die bei einigen Liedvorträgen von Sandra Nedeckys Ukulele unterstützt wurden, eine großartige Akustik.

27 Stücke präsentierten die beiden Kerpener

Die trotz manch aktueller Anlässe ungebrochene Liebe der beiden Musiker zu Amerika und der Musik des „Wilden Westens“ war bereits bei den ersten der 27 Stücke des Abends zu erkennen. Schon bei dem ersten Traditional „Sweet Betsy From Pike“ kamen Fingerpicking und Ukulele mit Bravour zum Einsatz.

Zu den Lieblingsmusikern der beiden Kerpener gehörte der Singersongwriter Garth Brooks, von dem sie einige Kompositionen in ihrem Repertoire hatten. Laut Below verkaufte Brooks mehr Platten als Michael Jackson, ist hier jedoch weitaus weniger bekannt. Seine Songs erzählen Geschichten, die van Egdom und Below in gekonnt amerikanischer Lässigkeit vortrugen.