Polizei kontrolliert in Alfter und Bornheim

Alfter/Bornheim. Bei Verkehrskontrollen hat die Bonner Polizei am vergangenen Montag mehrere Verkehrssünder erwischt. Nach eigenen Angaben kontrollierte die Polizei an der Ecke Landesstraße 118 / Bleibtreustraße in Roisdorf sowie im Bereich K 12 n / Bonner Weg in Alfter insgesamt 145 Fahrzeuge und 165 Personen.

In Roisdorf habe man einen 19-Jährigen und einen 32-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten, die beide ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen seien, hieß es von der Polizei. Bei einem 24-jährigen Autofahrer hätten sich wiederum Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergeben. Auf richterliche Anordnung wurde ihm laut Polizei eine Blutprobe entnommen.

23-jähriger Beifahrer mit Haftbefehl gesucht

In Alfter kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen Fahrer, bei dem sich Hinweise auf den Konsum von Cannabis ergaben. Ein Drogentest habe den Verdacht erhärtet, so die Polizei weiter, auch ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Der 23-jährige Beifahrer eines Autos sei schließlich nach Überprüfung seiner Personalien festgenommen worden, da gegen ihn ein Haftbefehl vorgelegen habe.

Insgesamt neun Kontrollierte waren nach Polizeiangaben nicht angeschnallt und mussten ein Verwarngeld zahlen. Weitere acht Verwarngelder wurden wegen anderer Verkehrsverstöße fällig, unter anderem aufgrund von Verstößen gegen die Vorfahrt.