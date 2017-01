Konzert in Sankt Aegidius Hersel

Festlich: Die Sängerinnen und Sänger des ChorKlangs Hersel-Widdig in der Herseler Pfarrkirche. Gegründet wurde der Chor im Jahr 1988.

01.01.2017 Bornheim-Hersel. Vor dem Konzert des ChorKlangs Hersel-Widdig in der Herseler Pfarrkirche stehen sechs Kirchenglocken im Mittelpunkt.

Bereits vor dem eigentlichen Beginn des Weihnachtskonzerts, zu dem der ChorKlang Hersel-Widdig sowie der Herseler Kinderchor geladen hatten, konnten sich die Besucher der Pfarrkirche Sankt Aegidius an weihnachtlichen Melodien erfreuen.

Aber auch diejenigen, die nicht den Weg in die Kirche gefunden hatten, staunten nicht schlecht über die ungewöhnlichen Klänge, die die Kirchenglocken hinaus in den Abendhimmel sendeten. Urheber des Weihnachtsgrußes waren Joachim und Michael Stahl, Thomas Faßbender, Michael Vianden, Herbert Bähr und Sabine Vanheiden, die über die schmale Wendeltreppe und die steile Holzleiter hinauf in den Glockenturm geklettert waren.

Dort angekommen, bezogen sie Stellung an den Klöppeln, brachten die sechs Bronzeglocken unter Aufwendung nicht unerheblicher Kraft zum Schwingen und entlockten ihnen unter anderem ein äußerst passendes „Süßer die Glocken nie klingen“.

Gefragt war dabei neben Schwindelfreiheit vor allem Konzentration – denn wenn ein Glockenspieler den Einsatz verpasst, hört es eben gleich der ganze Ort. Doch das passierte den Berufs- und Hobbymusikern freilich nicht. Und auch beim anschließenden Konzert lieferten Kinder- und Erwachsenenchor einen wahren Ohrenschmaus.

„Wir wollen Frieden“ sorgt für Gänsehaut

Unter der Leitung von Joachim Stahl und unter Mitwirkung von Michaela Pick (Querflöte), Fritz Roppel (Kontrabass) sowie Michael Vianden (Schlagzeug) boten die rund 30 ChorKlang-Sängerinnen und -Sänger ein ebenso abwechslungsreiches wie anspruchsvolles Programm.

Im Wechsel mit dem Kinderchor, der 2013, im Jahr des 25-jährigen Bestehens von ChorKlang, aus der Taufe gehoben wurde und in dem Jungen und Mädchen im Alter zwischen vier und zehn Jahren ihre Freude am gemeinsamen Singen ausleben können, war in der voll besetzten Kirche Sankt Aegidius für jeden etwas dabei.

Michaela Pick setzte unter anderem mit „Angels“ von Robbie Williams oder – gemeinsam mit Joachim Stahl am Klavier – mit „Crystal Moments“ besondere Akzente. Auch die Mädchen und Jungen des Kinderchors hatten mit „Stern über Bethlehem“ und „Wir singen für die Kinder dieser Erde“ tolle Stücke vorbereitet.

Besonders der gemeinsam mit dem Erwachsenenchor gesungene Refrain des Songs „Wir wollen Frieden“ von Detlev Jöcker sorgte für Gänsehaut. Immer mal wieder durften auch die Zuhörer zum Liedtext greifen und zusammen mit den beiden Chören „O du fröhliche“, „Nun freut euch, ihr Christen“ und „In dulci jubilo“ anstimmen. Ein rundum gelungenes Programm. (Sonja Weber)