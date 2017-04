ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY"

Die Polizei nimmt Spuren am Leichenfundort der getöteten damals 20-jährigen Psychologiestudentin Ulrike Hingkeldey auf.

Die damals 20-jährige Ulrike Hingkeldey wurde damals in Bornheim ermordet. Der Fall wurde bereits im November 1984 in der Sendung "Aktenzeichen XY" ausgespielt.

Bornheim. Eine Bonner Studentin wird in Bornheim tot aufgefunden. 33 Jahre nach der Tat ermittelt die Polizei erneut. Am Mittwochabend war der Fall Teil der TV-Sendung "Aktenzeichen XY". Gibt es nun eine heiße Spur?

Von Alexandra Mölleken, 26.04.2017

Zwei junge Frauen werden vergewaltigt und ermordet: Nur fünf Jahre liegen zwischen dem Mord an einer damals 17-Jährigen in Velbert bei Wuppertal 1979 und der Ermordung der damals 20-jährigen Ulrike Hingkeldey aus Bonn.

Der Fall wurde neu aufgerollt. In Rahmen dessen haben DNA-Untersuchungen der Kreispolizei Mettmann ergeben, dass es sich um denselben Täter handelt.

Am Mittwochabend ab 20.15 Uhr waren die Mordfälle Thema in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Im Nachgang dieser hoffen die Ermittler der Mordkommissionen aus Bonn und Düsseldorf durch Hinweise auf eine heiße Spur.

Der Doppelmord wurde als erster Fall thematisiert. Franz Wirges von der Kriminalpolizei Bonn war als Gast im ZDF-Studio, um Details zum Bornheimer Mordfall zu berichten und Anrufe von Zeugen entgegenzunehmen.

Unzählige neue Hinweise

Nach erstem Stand teilte Wirges mit, dass sich bereits unzählige Zeugen gemeldet haben. Mehr als 30 Hinweise waren bis zum Ende der Sendung eingegangen. Diese müssen jedoch zunächst bewertet und auf ihre Qualität geprüft werden. Erst danach könne Stellung dazu genommen werden, ob es eine heiße Spur gebe, betonte Wirges.

Neben Hinweisen zum Auto des Täters sowie dessen beruflicher Herkunft, gab es auch einen konkreteren Hinweis, den Wirges explizit nannte. Der Anrufer berichtete von einer Person, die zum damaligen Zeitpunkt einen Sportwagen gefahren ist, Metzger war und der Person auf dem Phantombild ähnelte. Auch dieser Spur werden die Ermittler nachgehen und sie auf ihre Qualität prüfen.

Sowohl die Kriminalpolizei Bonn als auch die aus Düsseldorf haben eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.

Bornheimer Mordfall

Die damals 20-jährige Bonnerin wollte per Anhalter zu ihrer Familie nach Wuppertal fahren. Nach ersten Ermittlungen wurde die Studentin zwischen 20.30 und 20.50 Uhr letztmalig neben dem Tankstellengelände am Verteilerkreis Köln/Süd gesehen. Dort soll sie in einen möglicherweise hellroten Sportwagen eingestiegen sein. Dann endet die Spur.

Am 19. August 1984 wurde eine Frauenleiche an der heutigen Landesstraße 281 zwischen Wesseling und Bornheim entdeckt: Ulrike Hingkeldey.

Hinweise zu den beiden Mordfällen nehmen alle Polizeidienststellen sowie das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei unter 0228/150 entgegen. Das zuständige Kriminalkommissariat in Düsseldorf ist unter 0211/8700 erreichbar.