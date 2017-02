Neubaugebiet in Hersel

Bornheim-Hersel. Zwischen Mertensgasse, Rhein-, Vorgebirgs- und Gartenstraße entsteht in Hersel ein Neubaugebiet. Es soll Platz für ein Mehrfamilienhaus mit bis zu 16 Wohneinheiten sowie für Doppel- oder Einfamilienhäuser bieten.

Von Sonja Weber, 14.02.2017

Mit 6400 Quadratmetern ist die Fläche, auf der in Hersel zwischen Mertensgasse, Rhein-, Vorgebirgs- und Gartenstraße ein weiteres Wohngebiet entstehen soll, nicht sehr groß. Doch der hohe Bedarf an Wohnraum im Bornheimer Stadtgebiet sowie die Möglichkeit, eine Freifläche im Innenbereich der Ortschaft entwickeln zu können, ließ die Politik im Oktober vergangenen Jahres eindeutig für die Weiterführung des Vorhabens votieren. Private Grundstückseigentümer waren mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, auf ihren Flächen Wohnhäuser zu bauen. Die Stadt besitzt ebenfalls ein Flurstück auf dem betreffenden Areal.

Geplant ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit bis zu 16 Wohneinheiten im südlichen sowie Doppel- oder Einfamilienhäuser im nördlichen Bereich der Fläche. Mit der Einwohnerversammlung im Forum der Herseler Grundschule, bei der Bürger jetzt ihre Anregungen einbringen konnten, wurde der nächste Verfahrensschritt eingeleitet.

„Ihre Anregungen können in die weitere Planung der Verwaltung und künftige Entscheidungen des Stadtentwicklungsausschusses und des Rates einfließen“, erklärte der Leiter der Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, Andreas Erll, der den rund 40 Anwesenden gemeinsam mit Bornheims Beigeordneten Manfred Schier den Bebauungsplan He 35 vorstellte.

Zwei Bau-Varianten

Wie Erll ausführte, gibt es derzeit zwei Entwürfe für die Bebauung. Beide sehen zwei Doppel- oder zwei Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit bis zu 16 Wohneinheiten vor, für das auch öffentlich geförderter Wohnungsbau angedacht ist. „Hier sind die Planungen aber noch völlig offen“, erläuterte Schier. „Ebenso wären zwei kleinere Mehrfamilienhäuser oder auch acht Doppelhaushälften denkbar.“

Der wesentliche Unterschied beider Varianten liegt in den Parkmöglichkeiten. Variante eins sieht eine Tiefgarage mit einem Stellplatzschlüssel von einem Platz pro Wohneinheit im sozialen Wohnungsbau vor.

Variante zwei verzichtet auf eine Tiefgarage. Die Parkplätze werden oberirdisch angelegt. Die Erschließung muss über die Lahnstraße erfolgen, die mit einem beidseitigen Gehweg und einer Wendeanlage für Fahrzeuge bis zu zehn Meter Länge (dreiachsiges Müllfahrzeug) und Pkw ausgestattet werden soll. Eine Anbindung über die Vorgebirgsstraße kann laut Erll nicht hergestellt werden. Widerstand gegen die geplante Bebauung des Geländes regte sich bei der Einwohnerversammlung nicht.

Nachdrücklich wurde von mehreren Bürgern allerdings auf die „bereits schon jetzt knappe Parkplatzsituation“ hingewiesen, die vor allem die Bewohner des bereits vorhandenen Mehrfamilienhauses zu spüren bekämen. Klar ging der Wunsch der Herseler in Richtung Planvariante eins mit Tiefgarage. Dabei wurde allerdings für weniger Wohneinheiten und die Möglichkeit, weitere private Stellplätze zu schaffen, plädiert. „Die Lahnstraße würde durch das Vorhaben sicherlich gewinnen“, sagte ein Anwohner. Es sei aber wichtig, das Ganze durch genügend Parkmöglichkeiten zu einer entspannten Situation zu führen.

Auch die Frage nach der Kostenbeteiligung beim Straßenausbau kam auf. Hier zeigte Schier zwei mögliche Wege auf: Entweder könnten die Kosten auf die gesamte Anliegerschaft umgelegt oder mit den Investoren über die Übernahme der Kosten verhandelt werden. Letzteres wurde von den Anwohnern gewünscht.

Für den Ausbau der Lahnstraße als Spielstraße – wie von einer Frau vorgeschlagen – wäre diese Variante allerdings nicht gegeben – denn hier würden laut Schier zusätzliche Kosten entstehen, die auch die Stadt aufgrund ihrer Haushaltssituation nicht übernehmen könne.

Die Entwürfe sind noch bis Mittwoch, 22. Februar, im Bornheimer Rathaus beim Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt zwischen Zimmer 407 und 414 einsehbar. Die Besuchszeiten für Offenlagen sind montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr. Darüber hinaus sind die Planunterlagen unter www.bornheim.de abrufbar.