Elektronikkette eröffnet neue Filiale

Bornheim-Roisdorf. Telekommunikation, Haushaltsgeräte und Entertainment: Das Elektronikgeschäft zieht im Herbst in den ehemaligen Rewe-Markt an der Bonner Straße ein. Gesucht werden zurzeit noch rund 30 Mitarbeiter.

Der Elektronikanbieter Media Markt will im Herbst in Roisdorf eine neue Filiale eröffnen. Im neuen Einkaufszentrum, das derzeit an der Bonner Straße entsteht, will das Unternehmen auf einer Verkaufsfläche von etwas mehr als 2000 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment an Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Neuen Medien, Telekommunikation und Entertainment bieten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Geschäft werde in das renovierte und ausgebaute Gebäude ziehen, in dem früher der Rewe-Markt untergebracht war, erklärte eine Sprecherin. Dieser ist inzwischen im benachbarten Neubau in Betrieb. Durch die Ansiedlung des Elektronik-Unternehmens, das nach eigenen Angaben deutschlandweit 270 Märkte betreibt, entstünden auch neue Arbeitsplätze in Bornheim, teilt Media Markt weiter mit. Rund 30 Mitarbeiter würden derzeit gesucht, vorrangig im Verkauf. Zu einem späteren Zeitpunkt sollten auch Ausbildungsplätze angeboten werden.

Insgesamt entstehen an der Bonner Straße rund 12.000 Quadratmeter Verkaufsfläche in zwei Gebäuden, die durch die Schumacherstraße getrennt sind. Auf einer Teilfläche an der Schumacherstraße plant Investor Gerd Sutorius zudem eine Fußgängerzone. Des Weiteren ist eine Tiefgarage im Bau, zu deren Parkplätzen der neu gebaute Verkehrskreisel die Zufahrt ermöglicht.

Die Pläne des Investors waren bekanntlich lange Zeit umstritten. Nach dem Antrag eines Anwohners hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster Anfang April im Zuge eines Normenkontrollverfahrens den Bebauungsplan für das Einkaufszentrum aufgehoben. Der Grund: Die Stadt hatte ein beschleunigtes Verfahren gewählt, für das die Voraussetzungen laut Gericht nicht gegeben waren. Wie berichtet, muss die Stadt nun ein neues Verfahren auf den Weg bringen, um den Bebauungsplan richtig aufzustellen. Der Bau des Einkaufszentrums kann derweil aber weitergehen.