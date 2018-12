Bahnstrecke gesperrt

Bornheim. Am Samstagabend ist in Bornheim ein Mann von einem Regionalexpress erfasst worden. Der Bahnverkehr war für mehrere Stunden lahmgelegt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.12.2018

Gegen 19.37 Uhr wurde die Feuerwehr Bornheim alarmiert. An der Unterführung zum Friedhof an der Straße Am Öhlchen hatte ein Regionalexpress eine Person erfasst. Die Rettungskräfte wurden nach einer kurzen Gleisbettkontrolle von einem Anwohner auf eine verletzte Person unterhalb der Unterführung aufmerksam gemacht, der daraufhin umgehend notärztlich versorgt wurde.

Währendessen betreute die Feuerwehr die Zuginsassen und den Lokführer des Regionalexpresses, leuchtete die Strecke für die Bundespolizei aus und ein Hubschrauber flog das Gleisbett ab um auszuschließen, dass eine weitere Person in den Unfall verwickelt ist. Es wurde keine weitere Person entdeckt.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt, weil durch den Zusammenprall auch der Zug beschädigt wurde. Ein Druckluftschlauch war abgerissen und musste von einem Bahntechniker aufwendig repariert werden.

Weitere Berichterstattung folgt...