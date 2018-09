Ins Krankenhaus gebracht

Rösberg. Ein Mann ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall an einer Baustelle in Bornheim-Rösberg verletzt worden. Nun soll geprüft werden, ob die Baustelle ordentlich gesichert war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2018

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall an eine Baustelle in Bornheim-Rösberg ausgerückt. Nach ersten Informationen von vor Ort ist dort ein Arbeiter eine Treppe heruntergefallen und dabei verletzt worden. Der Mann ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Da nicht klar war, ob die Baustelle ordentlich gesichert ist, rückt auch die Berufsgenossenschaft an die Baustelle in die Markusstraße an. Beamte der Polizei sind ebenfalls vor Ort.