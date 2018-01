Zeugen gesucht

Bornheim. Zwei Männer sollen in Bornheim am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Mühlenstraße an sieben geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.01.2018

Tatort Mühlenstraße in Bornheim: Eine Zeugin hat laut Polizeiangaben am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr beobachtet, dass zwei Männer an insgesamt sieben dort abgestellten Autos die Außenspiegel abtraten.

Die Frau, die den Vorfall beobachtete und die Polizei informierte, beschreibt die Täter als etwa 20 Jahre alt. Einer von ihnen soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß sein, kurze hellblonde Haare haben und zur Tatzeit mit einem grauen Kapuzenshirt bekleidet gewesen sein. Sein Komplize soll dunkelblonde Haare und soll einen beigefarbenen Parka getragen haben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Mögliche weitere Zeugen werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 35 in Verbindung zu setzen.