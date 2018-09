Sandstraße in Waldorf

Bornheim. In Bornheim-Waldorf ist am Dienstagmorgen ein Lkw samt Ladung umgekippt. Der geladene Sand landete zum Großteil auf der Straße, der Lkw muss geborgen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2018

Der umgestürzte Aufleger eines Lkws sorgt am Dienstag für Verkehrsbehinderungen in Bornheim-Waldorf. Der Lkw-Fahrer war am späten Morgen von einer Baustelle aus auf die Sandstraße gefahren und wollte diese bergauf befahren. Dabei kippte nach ersten Erkenntnissen der vollbeladene Aufleger zur Seite.

Beladen war der Lkw mit Sand, die halbe Ladung landete auf der Fahrbahn. Der Lkw samt umgestürztem Anhänger blockiert aktuell die Sandstraße und muss voraussichtlich mit einem Kran geborgen werden.

Weitere Berichterstattung folgt.