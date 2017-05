Konzert von Willi Wilden

Musiker, Komponist und Texter: Willi Wilden am Mikrofon.

Bornheim-Merten. Musiker Willi Wilden stellt mit „Für Zozehüre“ seine erste Solo-CD im Mertener „Treffpunkt“ vor. Die Songs heißen „Danz die Samba met mir“ oder „Sie will frei sinn ob n'r Harley“ und erzählen von positiven und negativen Erlebnissen.

Von Susanne Träupmann, 03.05.2017

Seit 51 Jahren steht Willi Wilden (67) auf der Bühne, mit den „3 Colonias“ hat er mehrere Alben veröffentlicht. Seine erste Solo-CD „Für Zozehüre“ kam im Februar heraus. Einige der Songs präsentierte der Mertener Komponist und Musiker jetzt in kleinem Rahmen in der Gaststätte „Treffpunkt“ in Merten.

„Die meisten der rund 30 Zuhörer kommen dabei allerdings aus Waldorf“, sagte Wilden und lachte. Dort, wo er aufgewachsen ist. Zahlreiche Gäste waren alte Bekannte des Musikers, die weiblichen Gäste begrüßte der bekennende Fan von Eric Clapton und Willi Ostermann persönlich mit Handschlag.

Erfolgreich war Wilden jahrelang mit den „3 Colonias“ und als Mitglied des Duos „Die Zwei usem Vürjebirch“. Seit 1976 betätigt er sich zudem als Komponist und Texter. Um die 200 Songs hat er bisher geschrieben, 20 von ihnen sind auf der CD „Für Zozehüre“ vereinigt. Ob „Danz die Samba met mir“, „Sie will frei sinn ob n'r Harley“, „Im alten Zollhaus“, „Pöppeköchekäppesje“ oder „Auf der Albatros“ – Wilden verarbeitet in seinen Liedern positive und negative Lebenssituationen.

Dabei sind einige Texte auf Hochdeutsch, andere – und dafür ist er vor allem bekannt – in Mundart geschrieben. Auch wenn Wilden eigentlich schon im Rentenalter ist, an Ruhestand denkt der dreifache Großvater nicht. Er ist immer auf Achse. Dabei gehört seine Leidenschaft nicht nur seiner Musik. Seit vielen Jahren engagiert sich Wilden als Amateur-Reitlehrer für Kinder und Jugendliche. Von einem Turnier in Metternich eilte der 67-Jährige denn auch geradewegs zu seinem Auftritt.

Vor jedem Song erklärte der Liedermacher dessen Entstehung, „um Euch die Texte nahe zu bringen“. So entstand das Lied „Auf der Albatros“ aus Dankbarkeit nach einer überstandenen Norovirus-Infektion im Golf von Biskaya während einer Kreuzfahrt mit den „3 Colonias“. Mit dem Lied „De Dingens us de Dingensstross“ hat Wilden vergesslichen Mitmenschen auf witzige Weise ein Denkmal gesetzt. Nach einer kleinen Probe sangen die Zuhörer begeistert den eingängigen Refrain mit. Ebenso wie jede Gelegenheit zum Schunkeln genutzt wurde.

„Für manches Lied habe ich zehn Minuten, für andere zehn Jahre gebraucht“, meinte Wilden. Die Zuhörer konnten die neue CD direkt mit nach Hause nehmen. Zum Eintrittspreis gab es sie kostenlos dazu.

Die CD „Für Zozehüre“ kostet 15 Euro und ist bei Online-Records unter www.online-records.de oder bei Willi Wilden, 0 22 27/90 54 11, erhältlich. 14 der insgesamt 20 Songs stehen im Internet zum Download zur Verfügung.