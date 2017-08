In der Bornheimer Kaiserhalle an der Königstraße hatte der Verein im Herbst 2016 Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“ aufgeführt.

Bornheim. Finanzielle Schwierigkeiten und zu wenig Zuschauer: Zum Jahresende löst sich der 2012 gegründete Bornheimer Verein um Gerhard Fehn und Cécile Kott auf.

Das „Theater im Kloster“ macht Schluss. Wie der Vorstand um die künstlerischen Leiter, das Ehepaar Gerhard Fehn und Cécile Kott, am frühen Montagabend bekannt gab, wird sich der Bornheimer Kulturverein zum Jahresende auflösen. Das wurde einstimmig bei der jüngsten Mitgliederversammlung beschlossen. Auch soll es keine neuen Produktionen mehr geben.

Gefasst und zugleich bewegt sowie beinah ein wenig erleichtert, verkündete Fehn das Ende des im Februar 2012 gegründeten Vereins. Bei der Mitgliederversammlung habe man ein Resümee der Zeit gezogen, nachdem man aus dem ehemaligen Kloster herausgemusst hätte, berichtete er. Bekanntlich geht der Vereinsname auf die ehemalige Spielstätte an der Secundastraße zurück.

Zwei Spielzeiten war der Verein mit seinem Angebot dort beheimatet. Im Juni 2014 gab er aus Kostengründen die Räume auf. Seitdem hatten die Aufführungen an verschiedenen Orten im Bornheimer Stadtgebiet stattgefunden: etwa in der Domäne Walberberg, in der Kaiserhalle, dem alten Schulhaus auf dem Peter-Fryns-Platz oder im Restaurant „Zum Sängerheim“ in Kardorf.

„Unser Ziel war, ein professionelles, anspruchsvolles Unterhaltungstheater zu erschwinglichen Preisen zu machen“, erläuterte Fehn. Allerdings habe es immer wieder Probleme mit den Kosten gegeben – etwa für Personal, Tantiemen oder die Technik. „Es war immer ein großes Kreuz mit den Finanzen.“ Das habe vor allem daran gelegen, dass zu wenig Zuschauer gekommen seien. So habe man etwa „Shakespeares sämtliche Werke – leicht gekürzt“ einmal vor nur zwölf Zuschauern gespielt, berichtete der Theaterdirektor. Die Aufführungen von Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“ in der Kaiserhalle hätten im Schnitt 30 bis 40 Menschen besucht. Nicht genug, um die Kosten auszugleichen. Dazu komme die „traurige Wahrheit“ – so Fehn –, dass ausverkaufte Veranstaltungen mitunter deshalb so gut besucht gewesen seien, weil ein befreundeter Unternehmer die Karten gekauft und weiter verteilt hätte.

Auch andere Möglichkeiten, Geld für Produktionen zu erhalten beziehungsweise neue Zuschauer zu gewinnen, schlugen nach Vereinsangaben fehl. So hatte man es mit Crowdfunding („Schwarmfinanzierung“) probiert. Das bedeutet, dass ein Projekt von einer Vielzahl an Menschen im Vorfeld finanziell unterstützt und dadurch überhaupt erst ermöglicht wird. „Crowdfunding“ ist eine Falle, meinte Fehn. Vereinskassenwart Detlev Rein ergänzte, dass man dadurch quasi nur eine Vorkasse von den Menschen erhalten habe, die eh zu den Veranstaltungen gekommen wären.

Mit dem Aus für den Verein haben sich auch die Projekte erledigt, die die Kulturschaffenden eigentlich in der kommenden Zeit angehen wollten. Innerhalb des Bornheimer Böll-Jahres wollte man etwa Kurzgeschichten des Literatur-Nobelpreisträgers auf die Bühne bringen.

Zwar hätte man laut Fehn dafür eine Fördersumme von der Stiftung der Kreissparkasse Köln erhalten, aber auch wieder erst hinterher. Erneut hätte man in Vorkasse gehen müssen, ohne zu wissen, was dabei herumkomme.

Mangelnde Unterstützung aus Politik und Wirtschaft

Ebenso zerschlagen haben sich die Pläne für einen Neuanfang mit einer festen Spielstätte im ehemaligen Kloster und früheren Krankenhaus „Zur Heiligen Familie“ in Merten, das die gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) zu einer generationenübergreifenden Wohnstätte und einem Ort der Begegnung entwickeln will (der GA berichtete).

Erste Gespräche seien sehr gut gelaufen, sagte Fehn. Aber dann hätte sich die Situation auf beiden Seiten so verändert, dass die Pläne nicht umsetzbar gewesen seien. Allerdings wolle man als Künstler weiter am Standort in Merten arbeiten, ergänzte Kott: „Aber nicht als Verein.“

Bis zum Jahresende gehe es nun darum, den Verein mit seinen noch rund 60 Mitgliedern abzuwickeln, erläuterte Kassenwart Rein: „Wir hoffen, plus/minus null am Ende rauszukommen.“ Dazu wäre es „hilfreich“, wenn man die Ton- und Lichtanlage verkaufen könnte (Kontakt: gerhardfehn@web.de).

Für Rein steht fest, dass der Wegfall des Klosters an der Secundastraße als fester Standort der Knacks gewesen sei. „Kaum waren wir aus dem Kloster draußen, war das Interesse der Politik erloschen“, ergänzte Fehn. Generell hätte er sich mehr Unterstützung aus Politik und Wirtschaft erhofft.

Bürgermeister Wolfgang Henseler habe zwar, wo er konnte, Werbung für den Verein gemacht, Geld aus der Stadtkasse habe es mit Verweis auf die Haushaltslage aber nie gegeben. Ebenso habe er alle ortsansässigen Firmen angeschrieben, unterstrich Fehn. Nicht um zu betteln, sondern um Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auszuloten. Nie sei etwas zurückgekommen. Lediglich mit dem Bornheimer Unternehmerkreis habe es eine partielle Zusammenarbeit gegeben.

Ob der Verein aber vielleicht auch zu viel wollte? Fehn verneinte das. „Ich denke nicht klein. Wenn ich etwas machen will, dann richtig.“ Fehn und Kott werden weiterhin auf der Bühne stehen – etwa im Kleinen Theater Bad Godesberg. In Sachen Kultur in Bornheim wolle er aber erst einmal eine Pause machen, betonte Fehn. Dennoch solle die Erinnerung an den Verein „Theater im Kloster“ nicht alleine vom Geld bestimmt sein, fügte er hinzu. Unterm Strich blieben viele tolle Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen.